Mann greift in Rottenburg Polizisten mit Bierflasche an

ROTTENBURG. Leicht verletzt wurde ein 32-jähriger Rottenburger laut der Polizei am Freitagabend gegen 18 Uhr in der Dresdener Straße in Rottenburg. Dieser geriet mit seiner Familie in einen körperlichen Streit, weshalb die Polizei verständigt wurde. Beim Eintreffen der Polizei wollte er sich gerade entfernen. Nach der Ansprache durch die Polizei drehte sich der 32-Jährige plötzlich um, hielt hierbei eine Bierflasche in der erhobenen Hand und ging damit auf die eingesetzten Beamten zu.

Er stieß Beleidigungen aus und bedrohte die Beamten. Da der trotz mehrfacher Warnung der Beamten er nicht anhielt, musste Pfefferspray gegen ihn eingesetzt werden. Nach einem Schlag mit einem Einsatzstock auf den Arm ließ er auch die Bierflasche los und konnte vorläufig festgenommen werden. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde der 32-Jährige ambulant behandelt. Der weiterhin renitente Störer musste allerdings aufgrund seiner hohen Alkoholisierung in einer Klinik aufgenommen werden. (pol)