Mann stirbt bei Fahrsicherheitstraining in Kirchheim/Teck

Ein Mann ist am Montagvormittag in Kirchheim unter Teck bei einem Fahrsicherheitstraining von einem Motorrad erfasst und tödlich verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, war der Fahrer des Motorrads gegen 10 Uhr auf dem Gelände des Übungsplatzes bei einem Bremsmanöver ins Schleudern geraten und in eine Menschengruppe am Fahrbahnrand gefahren.

Dabei verletzte er einen 56-Jährigen so schwer, dass der Mann starb. Eine Frau kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Laut dem Sprecher blieb der Motorradfahrer unverletzt, kam jedoch ebenfalls vorsorglich ins Krankenhaus. (dpa/GEA)