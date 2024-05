Mann läuft am Reutlinger Bahnhof über die Gleise - Zug muss bremsen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ist es am Donnerstagabend am Reutlinger Hauptbahnhof gekommen. Das teilte die Polizei mit Gegen 21.40 Uhr soll ein bislang unbekannter Mann den Gleisbereich des Reutlinger Bahnhofs betreten und so von Bahnsteig 1 auf Bahnsteig 2 gelangt sein. Der Lokführer eines in den Hauptbahnhof einfahrenden Regionalzuges konnte den Unbekannten noch rechtzeitig wahrnehmen und leitete umgehend eine Schnellbremsung ein. Bisherigen Erkenntnissen zufolge stieg der Mann daraufhin in den Zug ein, verließ diesen wenig später jedoch wieder in unbekannte Richtung.

Gegen den Unbekannten, bei welchem es sich um einen circa 1,70 Meter großen Mann mit blauer Jacke und einem laut Polizei »südländischen Erscheinungsbild« handeln soll, ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bankverkehr. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie Über- oder Unterführungen, überquert werden. (pol)