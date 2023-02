Mann in Walddorfhäslach zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Bei einem Arbeitsunfall in einem Unternehmen in der Bertha-Benz-Straße am Mittwochvormittag ist ein 53-jähriger Arbeiter verletzt worden. Der Mann war mit dem Entladen eines Lkw beschäftigt. Gegen 9.40 Uhr geriet er zwischen den Lkw und einen rückwärtsfahrenden Gabelstapler, der von einem 27-jährigen Arbeitskollegen gelenkt wurde. Dabei wurde der 53-Jährige vorübergehend zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde der Verunglückte mit Verletzungen unklaren Ausmaßes vom Rettungsdienst in ein Krankhaus eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls aufgenommen. (pol)