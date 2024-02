Mann greift nach Schlägerei in Rottenburg an Dienstwaffe von Polizisten

Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel.

ROTTENBRUG. Mehreren Strafanzeigen sieht ein 35-Jähriger entgegen, nachdem er in der Nacht von Samstag auf Sonntag Polizeibeamte angegriffen hat, wie die Polizei mitteilt. Gegen 23.15 Uhr wurden mehrere Streifenbesatzungen zu einer Schlägerei in die Bahnhofstraße entsandt. Im Rahmen der Personalienfeststellung wurde ein 32-jähriger Polizeibeamter vom 35-jährigen Beschuldigten angegriffen und zu Boden gebracht. Nachdem der Beschuldigte auch in Richtung der Dienstwaffe des Polizisten gegriffen hatte.

Daraufhin musste ein weiterer Beamte einschreiten. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Polizisten wurden im weiteren Verlauf laut Angaben der Polizei Tübingen mit nicht zitierfähigen Worten beleidigt. (pol)