Mann droht, Hund zu töten: Streit in Rottenburg eskaliert

ROTTENBURG. Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist es am Samstagabend gegen 19 Uhr in der Taubenstraße in Rottenburg gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen überließ ein 29-Jähriger vor etwa einem Monat einem 34-jährigen Bekannten seinen Hund. Als die Bulldogge in die Wohnung des 34-Jährigen urinierte, trat dieser von seiner Bereitschaft, sich um den Hund zu kümmern, zurück und forderte den Besitzer auf, das Tier unverzüglich abzuholen, andernfalls werde er es töten.

Nachdem der 29-Jährige auf seinen Bekannten an dessen Wohnanschrift getroffen war, kam es zum Streit. In dessen Verlauf schlugen beide Männer zunächst aufeinander ein, bis der 34-Jährige ein Tierabwehrspray gegen seinen Kontrahenten einsetze und dieser sich daraufhin mit seinem Hund entfernte. Beide Männer wurden durch die Auseinandersetzung jeweils leicht verletzt. (pol)