Mann bedroht Menschen und sprüht mit Reizgas in Ammerbuch

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann musste am Mittwochnachmittag nach einer Auseinandersetzung in eine Fachklinik eingeliefert werden. Kurz vor 17 Uhr waren ein 55 Jahre alter Mann und ein 68-Jähriger in der Poltringer Hauptstraße vor dem Rathaus in Streit geraten. In dessen Verlauf bedrohte der 55-Jährige den 68-Jährigen mit dem Tod und beleidigte ihn mehrfach.

Bei der anschließenden Auseinandersetzung am Eingang des Rathauses setzte der Ältere ein Tierabwehrspray gegen seinen körperlich überlegenen Kontrahenten ein. Da hierbei eine rote Substanz versprüht wurde, gingen mehrere Passanten und Zeugen von Blut aus, auch war zunächst von einer möglichen Schussabgabe die Rede, was sich aber nicht bestätigte. Bei der Auseinandersetzung wurde niemand verletzt. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagenbesatzungen im Einsatz und nahm den 55-Jährigen in Gewahrsam. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt. (pol)