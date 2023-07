Mann überfällt 13-Jährigen in Rottenburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Rottenburg nach einem Vorfall am Mittwochabend in der Graf-Bentzel-Straße. Dort war gegen 19.15 Uhr ein 13-Jähriger mit zwei Begleitern zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs. Hierbei soll ihnen ein bislang Unbekannter gefolgt sein. Dieser soll nach jetzigem Kenntnisstand den 13-Jährigen auf Höhe eines Sportgeschäftes unvermittelt von hinten in den Schwitzkasten genommen, ihn gewürgt und zu Boden gebracht haben. Anschließend soll er dem Kind dessen Umhängetasche über den Kopf gezogen haben und zu Fuß in Richtung eines Einkaufsmarktes geflüchtet sein.

Eine bislang unbekannte Zeugin, die in ihrem weißen Kleinwagen vorbeifuhr, hielt an und forderte den flüchtenden Täter auf, stehenzubleiben, was dieser auch tat. Nach einem kurzen Gespräch zwischen allen Dreien gab der unbekannte Täter dem 13-Jährigen dessen Umhängetasche zurück. Diese hatte er zwar durchwühlt, aber nichts daraus gestohlen. Der Junge, der sich leichte Verletzungen zugezogen hatte, verständigte in der Folge im Beisein seiner Eltern die Polizei.

Den Unbekannten beschreibt er als etwa 25 bis 35 Jahre alt, etwa 185 Zentimeter groß und von normaler Statur. Er hatte schwarze kurze Haare, die an den Seiten abrasiert waren und einen schwarzen Vollbart. Bekleidet war der Unbekannte mit einem grauen T-Shirt, auf dem zwei betende Hände aufgedruckt waren, blauen Jeans und schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle. Zeugen, insbesondere die Frau mit dem weißen Kleinwagen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottenburg unter Telefon 07472/9801230 zu melden. (pol)