Mähdrescher in Kohlberg fängt Feuer

KOHLBERG.Ein Mähdrescher ist am Mittwochnachmittag in Verlängerung der Straße Im Grund wohl aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Gegen 15.20 Uhr bemerkte der Fahrer der Erntemaschine das Feuer, das plötzlich im Bereich des Motorraums ausgebrochen war, und begann, den Brand mithilfe eines Feuerlöschers zu löschen. Die zwischenzeitlich alarmierte Feuerwehr setzte die Löscharbeiten anschließend fort. Bis auf den Schaden am Fahrzeug war durch den Brand keine weitere Beschädigung entstanden. Verletzt wurde niemand. (pol)