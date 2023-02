Linienbus stößt bei Rottenburg mit Lkw zusammen: 28.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Ein Bus ist am Dienstagmittag bei Seebronn mit einem Lkw-Gespann zusammengestoßen. Ein 27-Jähriger war kurz vor 12.30 Uhr mit einem Linienbus auf der L 361 in Richtung Rottenburg unterwegs. An der Einmündung in die B 28 missachtete er die Vorfahrt eines 48-jährigen Lkw-Lenkers, der mit einem Gespann auf der Bundesstraße von Ergenzingen herkommend unterwegs war. Der Bus prallte gegen die Deichsel des Anhängers, der daraufhin gegen die Leitplanken abgewiesen wurde. Der Schaden beläuft sich auf zirka 28.000 Euro. Die beiden Fahrer sowie zwei Fahrgäste waren ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. (pol)