Linienbus kracht in Eningen gegen Auto - Sieben Verletzte

ENINGEN. Sieben Personen sind bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Pkw am Donnerstagabend in der Wengenstraße verletzt worden. Ein 65-Jähriger war gegen 18.45 Uhr mit seinem mit 13 Fahrgästen besetzten Bus auf der Wengenstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Dabei fuhr er offenbar zu weit links, sodass der Bus trotz einer Vollbremsung mit der linken Fahrzeugfront gegen die linke Fahrzeugfront des Smart eines 35-Jährigen prallte, der von der Schubertstraße aus nach rechts in die Wengenstraße eingebogen war.

Durch die Bremsung erlitten sechs Fahrgäste im Alter zwischen acht und 82 Jahren nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Auch der Smart-Lenker wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Der Rettungsdienst, der mit vier Rettungswagen und drei Notärzten vor Ort war, kümmerte sich um die Verletzten, die teilweise zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurden. Auch die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Feuerwehrleuten zur Unfallstelle ausgerückt. Der entstandene Sachschaden an den noch fahrbereiten Fahrzeugen beläuft sich auf rund 9.000 Euro. (pol)