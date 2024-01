Lastwagen schiebt Auto in Tübingen 30 Meter unbemerkt vor sich her

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Schaden in Höhe von knapp 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der Tübinger Europastraße entstanden. Ein 49-Jähriger war laut Polizei gegen 11.20 Uhr mit einem Lkw der Marke Mercedes-Benz Actros vom Festplatz kommend auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Innenstadt abgebogen. Zeitgleich bog eine 61-jährige Mercedes-Lenkerin mit ihrer B-Klasse auf dem rechten Fahrstreifen ebenfalls vom Festplatz aus nach links auf die Europastraße ab.

Fatalerweise wechselte der Lkw-Lenker direkt nach dem Abbiegen vom linken auf den rechten Fahrstreifen und übersah hierbei den Pkw der Frau. Das Auto wurde durch die Kollision gedreht und im Anschluss knapp 30 Meter vor dem Lastwagen hergeschoben, bis der Fahrer sein Missgeschick bemerkte. Die B-Klasse beschädigte hierbei noch zwei Schilder. Außer einem gehörigen Schrecken waren die beiden Unfallbeteiligten augenscheinlich unverletzt geblieben. Sie wurden von einer zufällig vorbeikommenden Besatzung des Rettungsdienstes vor Ort versorgt. (pol)