Lastwagen fährt bei Rottenburg auf Leitplanke - Öl läuft ins Erdreich

ROTTENBURG. Auf einer Leitplanke hat die Fahrt eines Lkw-Lenkers am Montagmorgen geendet. Der 50-Jährige war gegen 7.30 Uhr mit einem Mercedes-Benz Atego die Auffahrt zur B28 von der Mercedesstraße herkommend befahren. In der Linkskurve kam der Mann mit seinem Fahrzeug zu weit nach rechts und verkeilte sich so unglücklich an der aufsteigenden Leitplanke, dass der Lkw mit einem Kranwagen geborgen werden musste.

Da die Ölwanne hierbei aufgerissen wurde und Motoröl ins Erdreich eingedrungen war, kamen Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs an die Unfallstelle. Weiterhin kam ein Mitarbeiter der Umweltbehörde vor Ort. Der Gesamtschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. (pol)