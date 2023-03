Kollision mit Gegenverkehr auf der B28 bei Rottenburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Dienstagnachmittag auf der B28 sind laut Polizei zwei Personen verletzt worden. Kurz vor 15 Uhr war eine 29 Jahre alte Frau mit einem Toyota auf der Bundesstraße in Richtung Rottenburg unterwegs und wollte nach links auf die L 361 nach Seebronn abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Dacia eines 47-Jährigen. Beide Autofahrenden zogen sich hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend in eine Klinik. Ihre Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden auf insgesamt circa 15.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. Zur Reinigung der mit Betriebsflüssigkeiten verschmutzten Fahrbahn war die Straßenmeisterei vor Ort. (pol)