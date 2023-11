Kollision in Reutlingen: Wer hatte Grün?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen sucht nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen an der Einmündung Konrad-Adenauer-Straße / Lerchenstraße ereignet hat. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war eine 46-Jährige gegen 8.20 Uhr mit ihrem Mercedes GLA auf der Konrad-Adenauer-Straße stadteinwärts unterwegs, berichtet die Polizei.

An der Ampel zur Lerchenstraße fuhr sie ihren Angaben zufolge bei Grün in den Einmündungsbereich ein. Dabei kam es zur Kollision mit der Mercedes E-Klasse einer 26-Jährigen, die zuvor an der Ampel in der Lerchenstraße hatte warten müssen und dann, wie sie angab, ebenfalls bei Grün in die Einmündung eingefahren war, um nach rechts in die Konrad-Adenauer-Straße einzubiegen.

Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden an den Autos wird auf insgesamt etwa 15.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (pol)