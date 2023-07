Kollision auf B28 bei Rottenburg - Motorradfahrerin verletzt sich schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen hat eine Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der B28 erlitten. Die 26 Jahre alte Frau war gegen 13.50 Uhr auf einem BMW von Rottenburg herkommend in Richtung Ergenzingen unterwegs, als sie kurz vor der Einmündung der L361 mit ihrer Maschine aus noch unbekannter Ursache stetig weiter nach links geriet. In der Folge kollidierte sie mit dem Mercedes einer 34-Jährigen, die mit ihrem Wagen auf der Linksabbiegerspur nach Seebronn bereits zum Stehen gekommen war. Nach dem Zusammenstoß wurde das Motorrad nach rechts abgewiesen, die 26-Jährige stürzte zu Boden. Sie musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Ihr Motorrad sowie der Mercedes wurden abgeschleppt. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf rund 13.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B28 zeitweise voll gesperrt werden. (pol)