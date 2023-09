Kind wird in Rottenburg auf Zebrastreifen angefahren

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Ein Kind ist am Freitagmittag auf einem Zebrastreifen in Rottenburg von einem Auto angefahren und verletzt worden. Kurz vor 13 Uhr fuhr ein BMW-Lenker vom Kreisverkehr am Eugen-Bolz-Platz in die Sprollstraße ein, wobei es auf dem dortigen Zebrastreifen zur Kollision mit einer Zehnjährigen auf einem Tretroller kam, die den Fußgängerüberweg von links nach rechts überqueren wollte. Das Mädchen wurde hierbei verletzt und nachfolgend vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 1.500 Euro an. (pol)