Kind verletzt sich in Rottenburg mit auseinandergebautem Böller

ROTTENBURG. Schwere Verletzungen hat sich ein 13-jähriger Junge am Freitagnachmittag in der Gebhard-Müller-Straße in Rottenburg zugezogen. Gegen 16.15 Uhr meldeten Zeugen bei der Rettungsleitstelle ein durch Böller verletztes Kind, wie die Polizei mitteilt.

Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein 16-Jähriger im nahegelegenen Supermarkt eine Feuerwerksbatterie auseinandergebaut und einzelne Abschusshülsen gestohlen. Eine dieser Hülsen zündete sein 13-jähriger Begleiter, wodurch er sich schwere Gesichtsverletzungen zuzog und mit dem Rettungsdienst in eine Fachklinik gebracht werden musste. (pol)