Junge wird in Dußlingen von Auto angefahren und verletzt

DUSSLINGEN. Leichtverletzt wurde ein neunjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag in Dußlingen ereignet hat. Das teilte die Polizei mit. Eine 62-Jährige war gegen 12.50 Uhr mit ihrem BMW Mini auf dem Pappelweg unterwegs. Dabei fuhr sie den polizeilichen Ermittlungen zufolge in Schrittgeschwindigkeit. Auf Höhe des Fußwegs zum Kindergarten übersah sie den Jungen, der aus einer durch den Bewuchs schlecht einsehbaren Hofeinfahrt auf die Fahrbahn fuhr. Trotz einer Notbremsung kam es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen, bei der der Junge leicht verletzt wurde.

Ein Rettungswagen brachte das Kind im Anschluss zur Untersuchung in die Kinderklinik. Der Sachschaden an Auto und Fahrrad wird auf insgesamt etwa 750 Euro geschätzt. (pol)