Jugendlicher raubt einem Mann am Reutlinger Bahnhof eine Bauchtasche

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Kriminalkommissariat Reutlingen sucht Zeugen zu einem nachträglich zur Anzeige gebrachten Raubdelikt, das sich am Montag, kurz nach Mitternacht, am Bahnhof ereignet haben soll. Gegen 0.20 Uhr fuhr ein 25-Jähriger eigenen Angaben zufolge mit dem Zug (RB 22841) in Richtung Tübingen, als in Metzingen-Neuhausen ein Unbekannter zustieg, berichtet die Polizei. Am Bahnhof Reutlingen stieg dieser zusammen mit einem ebenfalls noch nicht identifizierten Begleiter offenbar kurz aus, um unmittelbar danach wieder zum 25-Jährigen zurückzukehren. Anschließend entriss der Unbekannte dem 25-Jährigen trotz längerer Gegenwehr die Bauchtasche, in der sich Bargeld und Wertgegenstände befanden, und flüchtete damit zusammen mit seinem Begleiter zu Fuß.

Der Geschädigte setzte wohl noch zur Verfolgung an, stürzte jedoch beim Verlassen des Zugs und verletzte sich hierbei augenscheinlich leicht. Der unbekannte Täter ist circa 17 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß und schlank. Er sprach Hochdeutsch mit ausländischem Akzent und war mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Turnschuhen mit weißen Streifen bekleidet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter oder dessen Begleiter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 071219423333 zu melden. (pol)