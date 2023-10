In Dußlinger Lokal: Polizisten getreten und bespuckt

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUSSLINGEN. Am Freitagabend ist es in einem Lokal in Dußlingen zu einer Schlägerei gekommen. In der Folge griffen die Beteiligten die eingesetzten Polizisten an. Gegen 23.50 Uhr wurden Tübinger Polizeibeamte zu einer Schlägerei gerufen. Im Zuge der Anzeigenaufnahme trat zunächst der 20-jährige Täter auf einen Polizeibeamten ein. Im weiteren Verlauf solidarisierte sich der 17-jährige Täter und versuchte ebenfalls die eingesetzten Beamten zu treten. Beide Täter leisteten bei ihrer Festnahme massiven Widerstand.

Während des Transportes zur Dienststelle beleidigten und bedrohten die beiden Täter die eingesetzten Beamten. Zudem wurde ein Beamter angespuckt und ihm wurde ein Kopfstoß versetzt. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten leicht verletzt ihren Dienst fortsetzen. Der ältere Täter wurde bei der Festnahme ebenfalls leicht verletzt und nach ärztlichen Behandlung in Gewahrsam genommen. Der jüngere Täter wurde nach Abschluss der Maßnahmen an seine Mutter übergeben.

Beide Täter standen unter dem Einfluss von Alkohol und gelangten unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung zur Anzeige. (pol)