Hund verendet in völlig überhitztem Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

OSTRACH. In einem völlig überhitzten Pkw ist am Montagnachmittag auf einem Parkplatz in Ostrach im Kreis Sigmaringen ein Hund verendet, ein weiterer konnte in letzter Minute gerettet werden. Zeugen waren auf die völlig apathischen Tiere aufmerksam geworden und verständigten die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Streife gelang es den Helfern, die Eigentümer in einer nahegelegenen Lokalität ausfindig zu machen.

Bulldogge stirbt, Chihuahua in kritischem Zustand

Nach dem Öffnen des Fahrzeugs konnte eine ebenfalls alarmierte Tierärztin bei der Bulldogge nur noch den Tod feststellen, der Chihuahua war stark dehydriert und in kritischem Gesundheitszustand. Die im Fahrzeug befindlichen Wasserschalen sowie die leicht geöffneten Fenster reichten nicht aus, die Tiere vor der großen Hitze zu schützen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen die Hundehalter eingeleitet. Der gerettete Hund wurde beschlagnahmt und verblieb zunächst in tierärztlicher Obhut. Das Veterinäramt wurde eingeschaltet, um die weiteren Umstände zu klären.

Warnung der Polizei

In diesem Zusammenhang weist die Polizei abermals darauf hin, dass im Sommer bei entsprechender Witterung in Fahrzeugen in kürzester Zeit extrem hohe Innentemperaturen entstehen, die sowohl für Kinder als auch für Tiere innerhalb weniger Minuten lebensbedrohlich werden können. Auch leicht geöffnete Fenster reichen hier bei weitem nicht aus, um für eine Temperaturregulierung zu sorgen. Lassen Sie daher bei hohen Außentemperaturen und Sonne niemals Menschen oder Tiere unbeaufsichtigt in Fahrzeugen zurück, auch nicht nur für kurze Zeit. (pol)