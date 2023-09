Aktuell Einsatz

Holzhaus-Neubau steht im Zollernalbkreis in Flammen - hoher Schaden

Ein noch unbewohntes Holzhaus in der Eichhalde in Nusplingen ist am frühen Donnerstagmorgen in Brand geraten. Die Feuerwehren aus Nusplingen und Meßstetten löschte das Feuer.