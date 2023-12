Hochschwangere Frau in Neuhausen auf den Fildern mit Blaulicht ins Krankenhaus eskortiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUHAUSEN AUF DEN FILDERN. Polizisten in Neuhausen auf den Fildern haben eine in den Wehen liegende Frau mit Blaulicht in eine Klinik eskortiert. Die Beamten seien am Mittwoch vom Mann der hochschwangeren Frau angesprochen und um Hilfe gebeten worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Wehen der Frau, die im Auto des Mannes auf dem Beifahrersitz saß, seien in kurzen, regelmäßigen Abständen aufgetreten. Nach Rücksprache mit der Klinik wurden die künftigen Eltern mit Blaulicht eskortiert. An der Notaufnahme seien sie bereits vom wartenden Personal in Empfang genommen worden. Nach Angaben der Polizei hatte es der Nachwuchs doch nicht so eilig - das Baby sei auch am Donnerstagmorgen noch nicht zur Welt gekommen. (dpa)