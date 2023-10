Heftiger Auffahrunfall in Rottenburg: Mann verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem heftigen Auffahrunfall am Dienstagnachmittag auf der Rottenburger Osttangente erlitten. Der 20-Jährige war gegen 17.15 Uhr mit seinem Fahrzeug von der L 370 herkommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Kurz nach der Eisenbahn-Unterführung bemerkte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geraten war und schob den VW Passat eines 53 Jahre alten Mannes auf den VW Tiguan eines 67-Jährigen. Der Unfallverursacher musste im Anschluss vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. (pol)