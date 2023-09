Heftiger Auffahrunfall auf B28 bei Tübingen - ein Verletzter

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Dienstagmittag auf der B 28 ereignet. Ein 28-Jähriger befuhr kurz vor 13.30 Uhr mit einem Opel Astra die Bundesstraße von Reutlingen herkommend. Kurz nach dem Ortseingang bemerkte er den Rückstau vor einer roten Ampel zu spät und krachte mit Wucht in den Sprinter eines 59 Jahre alten Mannes. Dieser zog sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 7.500 Euro geschätzt. Zur Unterstützung und Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)