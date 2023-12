Gutachter eingeschaltet: Seniorin stirbt nach Unfall in Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Die 74-jährige Fußgängerin, die am Freitag, 24. November, gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Sandstraße schwer verletzt worden war, ist gestorben. Das teilt die Polizei mit.

Wie bereits berichtet, befuhr ein 31-jähriger VW Arteon-Lenker die Sandstraße aus Richtung Gönninger Straße kommend. Kurz nach der Einmündung zur Johannesstraße überquerte die 74-jährige Frau die Fahrbahn. Der 31-Jährige konnte nicht mehr bremsen und es kam zur Kollision.

Die Fußgängerin wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo sie am Mittwoch an den Folgen ihrer Verletzungen verstorben ist. In die Ermittlungen zum Unfallhergang ist ein Gutachter eingeschalten. (pol)