Großflächiger Stromausfall in Nürtingen: Ampeln ausgefallen

Bitte aktivieren Sie Javascript

NÜRTINGEN. Ein Schmorbrand in einem Umspannwerk im Nürtinger Ortsteil Braike hat am Donnerstagnachmittag zu einem großflächigen Stromausfall in der Stadt geführt. Betroffen sind laut Reutlinger Polizeipräsidium auch unzählige Ampelanlagen im Stadtgebiet. »Solange gelten die entsprechenden Verkehrsschilder. Wir rechnen im Berufsverkehr dennoch mit Behinderungen«, sagte ein Polizeisprecher dem GEA. Beamte seien vor Ort, um den Verkehr zu regeln.

Nürtingen und umliegende Kommunen betroffen

Der Brand war gegen 15.20 Uhr im Umspannwerk ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar. Die Feuerwehr konnte innerhalb einer halben Stunde alles löschen. Der Strom ist dennoch bislang (Stand 16.15 Uhr) noch nicht wiederhergestellt werden.

Laut dem Portal Störungsauskunft.de scheint das gesamte Stadtgebiet von Nürtingen vom Stromausfall betroffen zu sein. Auch aus Frickenhausen, Oberbohingen, Neuffen und dem benachbarten Beuren gibt es demnach Störungsmeldungen.

Der Energieversorger Netze BW berichtet, dass Techniker im Einsatz seien. Ein Ende des Stromausfalls wird demnach nicht vor 17.35 Uhr erwartet. (GEA)