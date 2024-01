Großeinsatz der Feuerwehr bei Wohnungsbrand in Seebronn

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG-SEEBRONN. Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist am Donnerstag um die Mittagszeit zu einem Wohnungsbrand in die Seebronner Birkenstraße ausgerückt. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte kurz vor zwölf Uhr, wie Rauch aus der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses drang und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Aus bislang ungeklärter Ursache war das Feuer in den momentan unbewohnten Räumlichkeiten im Bereich des Wohn-/Essbereichs ausgebrochen.

Der Feuerwehr gelang es, den Brand rasch zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen zu verhindern. Durch die starke Hitze und erhebliche Rauchentwicklung war ein Schaden in Höhe von zirka 50.000 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Die vom Brand nicht betroffenen Wohnungen des Hauses sind weiterhin bewohnbar. Die Feuerwehr war mit 43 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Der Polizeiposten Rottenburg-Ergenzingen hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (pol)