Großeinsatz: Brand zerstört Wohnung in Ammerbuch

AMMERBUCH. Mit einem Großaufgebot sind die Feuerwehrabteilungen Ammerbuch, Herrenberg und Tübingen, sowie Rettungsdienst und Polizei, zu einem gemeldeten Gebäudebrand am Samstagmorgen, in die Teckstraße in Ammerbuch-Altingen ausgerückt. Das berichtet die Polizei. Dort war es gegen 7.15 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung am Gebäude gekommen, weshalb ein Anwohner sofort eine Meldung über Notruf absetzte. Die beiden Bewohner, 65 und 79 Jahre alt, welche den Rauch bemerkten, hatten selbständig das Gebäude verlassen und wurden vom Rettungsdienst vorsorglich vor Ort behandelt.

Bei Eintreffen der Streifenbesatzung konnten noch Flammen am Küchenfenster der Wohnung im Untergeschoss festgestellt werden. Die Feuerwehr, welche mit insgesamt 14 Fahrzeugen und 62 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte das Feuer zügig löschen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist die Brandursache auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Die betreffende Wohnung im Untergeschoss ist nicht bewohnbar, die beiden unverletzten Bewohner konnten jedoch in der oberen Wohnung verbleiben. Der Rettungsdienst war mit zehn Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 120.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Rottenburg übernommen. (pol)