Große Suchaktion nach Sechsjähriger endet in Rottenburg mit Happy End

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG-WENDELSHEIM. Eine größere Suchaktion hat am gestrigen Spätnachmittag eine 6-Jährige in Wendelsheim ausgelöst. Das Mädchen hielt sich noch im Garten auf, während der Vater im Hof ein Gespräch mit Kunden führte. Nachdem er das Gespräch beendet hatte, war die Sechsjährige jedoch spurlos verschwunden. Als ihr Vater seine Tochter nach einer Stunde immer noch nicht gefunden hatte, informierte er die Polizei. Diese setzte eine umfangreiche Suche mit einer Vielzahl an Streifenfahrzeugen und einem Hubschrauber in Gang.

Auch Hubschrauber und Suchhunde im Einsatz

Auch der Rettungsdienst war bereits alarmiert worden und hatte Suchhunde nach Wendelsheim entsandt. Gegen 19.40 Uhr konnte die das Mädchen dann wohlbehalten bei einem Nachbarskind angetroffen werden, wo es sich selbstständig zum Spielen hinbegeben hatte und den dortigen Erziehungsberechtigen gegenüber angab, ihr Vater wüsste, wo sie sei. (pol)