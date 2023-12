Gleitschirmflieger stürzt bei bei Neuffen in Bäume

So sieht es eigentlich aus, wenn Menschen mit einem Gleitschirm durch die Luft schweben.

HOHENNEUFFEN. Ein nach aktuellem Stand mittelschwer verletzter Gleitschirmflieger sowie der Einsatz von Polizei und Bergwacht sind die Folgen eines Flugunfalls am Sonntagnachmittag auf dem Flugplatz in Hohenneuffen. Der 38-Jährige startete seinen Alleinflug gegen 14 Uhr vom Startplatz West als er sich aufgrund unbekannter Ursache nach links drehte und der Schirm schließlich absackte.

Pilot ruft selbst die Retter

Der mit Protektoren ausgestattete Mann stürzte daraufhin in eine Baumreihe und steckte bis zum Eintreffen und zur Befreiung durch die Bergwacht, die mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften an die Unfallörtlichkeit ausrückte, fest. Nach medizinischer Behandlung und Versorgung wurde er durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. (dpa)