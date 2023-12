Glatteis: Autofahrer überschlägt sich bei Rottenburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Straßenglätte dürfte die Ursache eines Verkehrsunfalls gewesen sein, der sich am frühen Montagmorgen auf der L 370 zwischen Bad Niedernau und Obernau ereignet hat. Ein 41-Jähriger war gegen 0.30 Uhr mit seinem Opel auf der Landesstraße in Richtung Obernau unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor, von der Fahrbahn abkam und sich nachfolgend überschlug, bevor er auf dem Dach im Straßengraben zum Liegen kam. Ein Rettungswagen brachte den nach derzeitigen Erkenntnissen leichtverletzten Fahrer zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der nicht mehr fahrbereite Opel, an dem ein Schaden von geschätzten 3.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (pol)