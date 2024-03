Gas- mit Bremspedal verwechselt: Autofahrerin überschlägt sich in Eningen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in der Robert-Koch-Straße erlitten. Die Frau wollte laut Polizei gegen 13.40 Uhr mit ihrem Wagen rückwärts einparken. Ersten Erkenntnissen nach verwechselte sie hierbei das Gaspedal mit dem Bremspedal.

Das Auto beschleunigte daraufhin unkontrolliert, streifte einen Zaun und prallte gegen eine Straßenlaterne, die hierdurch aus der Verankerung gerissen wurde. Im weiteren Verlauf beschleunigte der Pkw weiter und stieß gegen die Erhöhung einer Hofeinfahrt. Dadurch wurde der Wagen in die Höhe geschleudert, drehte sich und landete auf dem Dach. Die nicht angegurtete Fahrerin verletzte sich und musste im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Ihr Fahrzeug, an dem ein Schaden in Höhe von zirka 8.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der Fremdschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. (pol)