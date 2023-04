Gabelstapler-Akku in Rottenburger Firma gerät in Brand und löst Großeinsatz aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Feuerwehr und Rettungsdienst sind laut Polizei am Dienstagnachmittag in die Thomas-Dachser-Straße nach Ergenzingen ausgerückt. Dort hatten kurz nach 15.30 Uhr die Brandmelder einer Firmenhalle ausgelöst, nachdem offenbar beim Wechsel von Gabelstaplerbatterien einer der Akkus in Brand geraten war. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften angerückt war, hatten zwei Mitarbeiter die Flammen mit Hilfe eines Feuerlöschers gelöscht. Die Feuerwehr brachte die Batterie ins Freie und kühlte sie dort. Verletzt wurde niemand. Die übrigen Mitarbeiter konnten nach Abschluss der Belüftungsmaßnahmen wieder in die Halle zurückkehren. Den Sachschaden an der Batterie schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. (pol)