Frau landet bei Unfall in Ofterdingen auf Motorhaube

OFTERDINGEN. Zwei Fußgänger sind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Ofterdingen zum Teil schwer verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen zufolge wollten eine 44 Jahre alte Frau und ein 43-jähriger Mann gegen 17.50 Uhr die Aspergstraße in Richtung Zeppelinstraße am dortigen Fußgängerüberweg queren.

Eine Autofahrerin, die ortseinwärts unterwegs war, hielt deshalb an, um sie passieren zu lassen. Die Fußgänger mussten jedoch aufgrund eines in Richtung B 27 fahrenden Transporters etwa fahrbahnmittig anhalten. Nachdem der Transporter den Zebrastreifen passiert hatte, liefen sie weiter, worauf die 44-Jährige frontal vom ebenfalls in Richtung Bundesstraße fahrenden VW Golf einer 37 Jahre alten Frau erfasst wurde.

Frau fällt auf die Straße

Die Fußgängerin wurde auf die Motorhaube aufgeladen und in der Folge auf die Straße abgeworfen. Sie musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Dem 43-Jährigen war es noch gelungen, nach hinten zu springen.

Er zog sich augenscheinlich leichte Verletzungen zu und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. In die Unfallermittlungen der Verkehrspolizei wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Tübingen ein Sachverständiger einbezogen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (pol)