Feuerwehr-Großeinsatz in Bodelshausener Firma

Bitte aktivieren Sie Javascript

BODELSHAUSEN. Eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration hat am Samstagmittag, gegen 13.30 Uhr, für einen größeren Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Bei einer geplanten Überprüfung einer Industriehalle im Gewerbegebiet lösten die Warnmelder der Techniker einer Firma aus. Ursächlich für den Gasaustritt waren vermutlich Elektrogabelstapler, die sich während der Auslösung am Stromnetz befanden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung. Verletzt wurde niemand. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Erlenbrunnenstraße gesperrt werden, woraufhin es jedoch zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen kam. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst rückte mit einem Fahrzeug und zwei Einsatzkräften an. (pol)