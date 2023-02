Familie überrascht drei Einbrecher im eigenen Haus in Rottenburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Am Samstagabend hat in Rottenburg eine Familie bei ihrer Heimkehr drei Einbrecher auf frischer Tat in ihrem Wohnhaus überrascht. Das berichtet die Polizei. Die Familie kehrte um 19.40 Uhr nach Hause in den Fasanenweg zurück und erkannte bereits bei der Annäherung fremde Personen in ihrem Haus. Die drei Einbrecher, welche alle als männlich, zwischen 20 und 30 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet beschrieben wurden, flüchteten durch die eingeschlagene Terrassentüre.

Der Familienvater verfolgte die Täter noch ein Stück durch die Nachbargärten in Richtung Seebronner Straße und verständigte die Polizei. Eine Fahndung, an der sich mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligten, verlief erfolglos. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher nichts. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Tel. 0747298010 Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. (pol)