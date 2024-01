Fahrrad, Mülleimer und Carport brennen in Reutlingen am Neujahrsmorgen

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

REUTLINGEN. Ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro ist bei einem Brand am Neujahrsmorgen in Reutlingen entstanden. Das berichtet die Polizei.

Gegen 8.50 Uhr ging bei der Feuerwehr die Mitteilung ein, dass ein Baum in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße brennen würde. Vor Ort stellte sich heraus, dass aus bislang ungeklärter Ursache eine Hecke, ein Mülleimer sowie Teile eines Carports und ein abgestelltes Fahrrad in Brand geraten waren. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Eine Gefahr für umliegende Gebäude bestand nicht. (pol)