Fahranfängerin kommt auf B312 bei Riedlingen von Fahrbahn ab und prallt gegen LKW

Ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) fährt an einer verschneiten Wiese entlang.

RIEDLINGEN/ZWIEFALTEN. Eine leicht verletzte Autofahrerin ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf der B 312 zugetragen hat, wie das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilt. Die 18-jährige VW-Fahrerin befuhr die Bundesstraße gegen 8.20 Uhr von Riedlingen kommend in Richtung Zwiefalten, als sie im Bereich einer Rechtskurve bei schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern kam und hierbei in den Gegenverkehr geriet.

Dort krachte sie in den Lkw der Marke Mercedes-Benz eines 43 Jahre alten Mannes. Zur weiteren medizinischen Behandlung und Versorgung wurde sie daraufhin in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird in Summe auf circa 9.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (pol)