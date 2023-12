Fahndung nach Schlittenfahrer: Vater und Kind in Mössingen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Zeugen zu einem Unfall zwischen drei bislang unbekannten Jugendlichen sowie einem Vater mit seinem Kind am Sonntagnachmittag in der Danziger Straße sucht das Polizeirevier in Tübingen.

Der 43 Jahre alte Mann hatte sein elf Monate altes Kind auf dem Arm, als er von den Unbekannten mit einem Schlitten angefahren wurde. Durch den anschließenden Sturz verletzten sich beide so schwer, dass sie nach medizinischer Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden mussten. Die drei mutmaßlichen Verursacher hatten nach der Kollision die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verlassen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Das Polizeirevier Tübingen bitte nun Zeugen, die Hinweise zum genauen Ablauf sowie den Flüchtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (jp)