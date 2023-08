Exhibitionist in Nürtingen entblößt sich vor Frau - Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

NÜRTINGEN. Ein unbekannter Exhibitionist ist am Donnerstagmorgen, gegen 5.40 Uhr, auf dem Breiter Weg einer 54-jährige Frau gegenübergetreten. Dieser hantierte an seinem erigierten Glied und belästigte sein Opfer auch verbal. Als die Frau die Polizei verständigte, flüchtete der Exhibitionist mit seinem schwarzen Fahrrad über die Neuffener Straße in Richtung Amtsgericht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Der Mann war circa 30 Jahre alt und trug einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine kurze, schwarze Radlerhose. Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können, werden gebeten, sich unter 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. (pol)