Exhibitionist entblößt sich in Zug und verfolgt 15-Jährige - Zeugen gesucht

Ein Bundespolizist an einem Bahnhof.

HERRENBERG. Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagmittag eine 15-jährige Jugendliche in einem Fernzug auf der Fahrt nach Herrenberg sexuell belästigt. Der Unbekannte war zusammen mit der 15 Jahre alten Reisenden gegen 13:50 Uhr mit dem IC von Horb in Richtung Herrenberg gefahren. Während der Fahrt soll der etwa 25 Jahre alte Mann die Jugendliche dann angesprochen, sein Glied entblößt und daran manipuliert haben.

Beim Halt des Zuges am Herrenberger Bahnhof verließ die Geschädigte den Zug, wobei ihr der Täter noch eine Weile folgte und sich anschließend in unbekannte Richtung entfernte. Der Mann ist bisherigen Informationen zufolge circa 180-190 cm groß, dunkelhäutig und hat einen drei-Tage-Bart. Zur Tatzeit trug der schlanke Täter eine dunkle Jacke, einen orangefarbenen Kapuzenpullover und helle Schuhe. Zudem führte er wohl einen kleinen schwarzen Rucksack und einen blauen Fahrradhelm mit sich. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Rufnummer 0711 - 870350 zu melden. (pol)