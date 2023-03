Ergenzingen: Betrunkene Autofahrerin baut Unfall, flüchtet und leistet Widerstand

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG-ERGENZINGEN. Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am frühen Samstagmorgen gegen 3.45 Uhr in der Bergstraße in Ergenzingen ereignet hat, berichtet die Polizei. Eine 39-Jährige fuhr mit ihrem Ford Fiesta in Fahrtrichtung Baisingen, als sie mit einen ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand geparkten VW Passat kollidierte. Der VW Passat wurde aufgrund des Aufpralls auf ein dahinter parkenden Fiat Punto geschoben. Die Unfallverursacherin entfernte sich zunächst unerlaubt von der Örtlichkeit.

Ein Passant meldete die drei beschädigten Fahrzeuge der Polizei, kurze Zeit später kehrte die 39-Jährige noch vor Eintreffen der Polizeibeamten zurück an die Unfallstelle. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme konnten die Beamten Verdachtsanzeichen für eine Alkoholisierung der 39-Jährigen wahrnehmen, was ein durchgeführter Atemalkoholtest mit über 2 Promille auch bestätigte.

Bei der sich anschließenden Blutentnahme in einem Krankenhaus leistete sie derart Widerstand, dass sie zu Boden gebracht und fixiert werden musste. Eine Beamtin verletzte sich hierbei leicht an der Hand, des Weiteren wurden die eingesetzten Beamten mit nicht zitierfähigen Worten beleidigt. Der Führerschein der 39-Jährigen wurde beschlagnahmt und entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Am Ford Focus und dem VW Passat entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro, am Fiat Punto von etwa 200 Euro. (pol)