Entenfamilie bremst Verkehr in Nürtingen aus

NÜRTINGEN. Zu einem tierischen Einsatz ist es am Donnerstagvormittag in der Nürtinger Innenstadt gekommen, berichtet die Polizei. Kurz vor neun Uhr wurde der Polizei durch eine aufmerksame Passantin eine Entenfamilie in der Nähe der Kreuzkirche mitgeteilt. Die Tiere würden über die Straße laufen, sodass Verkehrsteilnehmer abbremsen mussten.

Eine Streife des nahegelegenen Polizeireviers traf die Tiere kurz darauf an. Die Entenmama und ihr zehnköpfiger Nachwuchs bekamen daraufhin polizeilichen Geleitschutz und wurden über die Heiligkreuzstraße zur Mühlstraße geführt. Dort hielten die Beamten kurzfristig den Verkehr an, sodass die Enten die Straße sicher überqueren und zum in der Nähe befindlichen Neckar weiterwatscheln konnten. Kurz vor zehn Uhr erreichte die Entenfamilie wohlbehalten den Fluss. (pol)