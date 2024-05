Einbruch: Unbekannte verschaffen sich über Terrassentür Zugang zu Reutlinger Wohnung

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Im Zeitraum zwischen Samstag, 21.25 Uhr, und Sonntag, 02.40 Uhr, ist es zu einem Einbruch in ein Wohngebäude in der Schwindstraße gekommen. Über eine gewaltsam aufgehebelte Terrassentüre verschafften sich die Täter Zutritt zu den Wohnräumlichkeiten und entwendeten Uhren und Schmuck, bevor sie unerkannt flüchteten. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. Der Wert des Diebesguts kann bislang nicht beziffert werden. An der Terrassentüre entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. (pol)