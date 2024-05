Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In einen Imbiss in der Wilhelmstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 21.45 Uhr und 9.20 Uhr hebelte der Einbrecher eine Tür des Ladens auf. Aus dem Inneren entwendete er anschließend ein Tablet sowie Bargeld. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)