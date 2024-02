Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Am Dienstag ist in der Zeit von zehn Uhr bis 19.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Burgsteinstraße in Unterhausen eingebrochen worden. Über eine aufgehebelte Terrassentür verschaffte sich der Einbrecher laut Polizei Zutritt ins Innere des Gebäudes. Der Unbekannte erbeutete Bargeld und Wertgegenstände. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Pfullingen die Ermittlungen aufgenommen. (pol)