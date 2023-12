Bitte aktivieren Sie Javascript

GRAFENBERG. Ein Wohnhaus in der Zollernstraße ist am Donnerstag ins Visier eines Einbrechers geraten, wie die Polizei mitteilt. In der Zeit zwischen 17.40 Uhr und 18.30 Uhr gelangte der Täter über eine aufgehebelte Tür in das Gebäude und suchte im Inneren nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Allerdings dürfte sich allein der angerichtete Sachschaden auf mehrere hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (pol)