HOHENSTEIN-BERNLOCH. Ein Wohnhaus im August-Lämmle-Weg ist am Freitag nach Angaben der Polizei ins Visier eines Einbrechers geraten. In der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 21.55 Uhr gelangte der Täter über eine aufgehebelte Terrassentüre in das Gebäude und durchsuchte es. Mit Bargeld und Schmuck flüchtete er anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Pfullingen hat mit den Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (pol)